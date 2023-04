Temperature i dalje ispod proseka, ne zaboravite kišobrane

Danas i sutra bez značajnije promene vremena. Biće prohladno, a trebaće nam i kišobrani.

Danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, na jugu se očekuju i kratkotrajni pljuskovi. Temperatura i dalje ispod proseka za ovo doba godine. Ujutru ponegde slab mraz, a tokom dana od 8 na severu do 14 stepeni na jugu Srbije. I nad Beogradom oblaci, uz slabu kišu povremeno. Temperatura oko 9 stepeni. U nedelju oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab do umeren severni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 9 do 13