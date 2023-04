Abazović: "Milatović bi trebalo da stavi van snage Đukanovićevu odluku o izborima i da odredi novi datum održavanja"

Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je večeras da bi novoizabrani predsednik Jakov Milatović trebalo da stavi van snage odluku odlazećeg predsednika Mila Đukanovića, čime bi se odredio novi termin parlamentarnim izbora.

- Milatović bi trebalo da okupi sve političke aktere i da zajedno odrede novi datum izbora. To može da bude i kraj juna, pre sezone - istakao je on na "Prvoj". Dodao je kako je poenta da "legitimni predsednik i legitimni poslanici mogu zajednički da odrede datum izbora". - Mislim da nije dobro da dopustimo da Đukanović na ovakav način daje otkaz poslanicima, to je neprihvatljivo - rekao je Abazović, preneo je "portalanalitika.me". Kazao je kako su partijama iz