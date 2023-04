"Taj momenat će vrlo brzo doći": Vladimir Đukanović: Vućića neće sa vlasti skloniti opozicija, već će on sam otići

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović naveo je da je siguran da predsednika Srbije i te stranke Aleksandra Vučića "neće sa vlasti skloniti opozicija, već će on sam otići".

- A poznajući ga, i tu mogu slobodan da budem i da ocenim da će taj momenat zaista doći vrlo brzo, čak možda i pre kraja drugog mandata - istakao je on. - Za razliku od Mila Đukanovića, Aleksandar Vučić na vreme shvata šta je pametno činiti i da neka nova lica moraju da povedu politiku koju je on do sada protežirao. Da li kroz novi politički pokret ili kroz neki novi SNS, nebitno je. Bitno je uneti novu energiju i svežu krv. Možda čak i u nekom momentu otići i neko