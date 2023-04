Muškarac uhapšen jer je sa motornom testerom upao u noćni klub i pretio muzičkom bendu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su N.

Z. (1969) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. On se sumnjiči da je 10. aprila oko ponoći, ušao u jedan ugostiteljski objekat u Kragujevcu i uključenom motornom testerom pretio članovima jednog muzičkog benda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.