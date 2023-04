Matić: Nadam se da je ovo poslednja godišnjica bez konačne presude za ubistvo Ćuruvije

Predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić je, na godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije, izrazio nadu da je ovo poslednja komemoracija dočekana bez pravosnažne presude za počinioce ubistva.

On je za RTS kazao i da je to ubistvo najavljeno u Politici ekspres tekstom "Ćuruvija dočekao bombe", kao i da je tekst pročitan u programu javnog servisa. "Porodica, ćerka Jelena i sin Rade, Branka (Prpa) zaslužuju izvinjenje između ostalog da se čuje iz ove kuće. Mogu ja to da uradim i da im se izvinim što im je to tada učinjeno", rekao je Matić. Pozvao je građane da se pridruže šetnji novinara pod sloganom "Istina je naša pobeda" u 18.00 od restorana Kolarac u