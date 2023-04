Mladić "smartom" usmrtio ženu na pešačkom u Beogradu i pobegao

Ž. J. (21) iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je izvršio teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i zbog nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Sumnja se da je on, u noći između ponedeljka i utorka oko ponoći, na pešačkom prelazu u Ulici kneza Višeslava u Beogradu automobilom marke "smart" naleteo na tridesetčetvorogodišnju ženu, koja je podlegla povredama na licu mesta, a potom pobegao. Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, nakon čega je utvrđeno da je imao 0,90 promila alkohola u organizmu. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem