Uhapšen zbog pretnji motornom testerom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su pedesetčetvorogodišnjeg (54) N.

Z. iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. On se sumnjiči da je 10. aprila oko ponoći, ušao u jedan ugostiteljski objekat u Kragujevcu i uključenom motornom testerom pretio članovima jednog muzičkog benda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.