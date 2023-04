Proleće u punom sjaju! Idealno vreme za šetnju i uživanje na suncu: U ovim delovima Srbije biće najtoplije

Danas će u Srbiji minimalna jutarnja temperatura biti od 4°C do 8°C, a maksimalna od 15°C na jugu do 18°C na severu i zapadu.

Danas će u Srbiji minimalna jutarnja temperatura biti od 4°C do 8°C, a maksimalna od 15°C na jugu do 18°C na severu i zapadu. Srbija: Duži sunčani periodi i suvo vreme tokom dana u većini krajeva. Samo je ujutru moguća slaba kiša ponegde na jugu Srbije. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblaka uz retku pojavu kratkotrajne kiše na istoku Srbije. Vetar umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do