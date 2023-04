Vučić: Tražićemo od EU da se Srbima sa Kosova i Metohije omogući potpuna sloboda kretanja (FOTO/VIDEO)

Beta pre 2 sata

Na današnjem sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, u Raški, usvojeno je pet zaključaka, među kojima i onaj koji se tiče zahteva Vladi Srbije da zatraži hitnu reakciju EU i drugih institucija u svetu kako bi Priština "momentalno prekinula kršenje sporazuma o registarskim tablicama".

Predstavljajući zaključke sa sastanka, Vučić je kazao da će Vlada Srbije tražiti od EU i drugih međunarodnih faktora da se Srbima sa Kosova i Metohije, koji kako je rekao, koriste legalne i legitimne tablice, omogući potpuna sloboda kretanja.

"Ne tražimo ništa više nego da Priština postupi u skladu sa sporazumima iz dijaloga i sbim drugim relevantnim međunarodnim dokumentima. Ako odbace kompromisno rešenje, srpska strana će uvratiti snažnim političkim merama u zaštiti ustavnog poretka. Neće im biti prijatno kad budu videli kako to funkcioniše ako nastave da maltretiraju Srbe", rekao je Vučić u Raški.

Na sastanku je usvojen i ;zahtev za "bezuslovnim i hitnim" formiranjem Zajednice srpskih opština (ZSO), što je po Vučićevim rečima, apsolutni preduslov svih daljih koraka u dijalogu sa Prištinom i preduslov povratka Srba u kosovske institucije.

"I to da ZSO bude formirana isključivo u skladu sa četiri sporazuma iz dijaloga koji su do sada postignuti", rekao je predsednik Srbije.

Jedan od zahteva odnosi se i na povlačenje specijalnih jedinica Kosovske policije sa severa Kosova.

"Te snage su protivpravno na severu Kosova, svi predstavnici međunarodne zajednice su upoznati s tim. Od danas ćemo, verujem bezuspešno, ali na svakom mestu tražiti povlačenje tih jedinica", rekao je Vučić.

Dodao je da država Srbija nije učestvovala u donošenju odluke Srba sa Kosova i Metohije da bojkotuju predstojeće lokalne izbore na severu pokrajine, ali i da i pored toga, neće ići protiv Srpske liste niti će "ostaviti na cedilu svoj narod".

Na sastanku je usvojen i zaključak o dodatnoj finansijskoj podršci Srbima sa Kosova i Metohije.

Vučiće je u razgovoru sa političkim predstavnicima Srba ponovio da je zadatak vlasti u Beogradu da nastave razgovore i da pokušaju da ostvare normalizaciju odnosa sa Prištinom.

"Za nas je komprmis dobra reč, moramo da istrajavamo na tome ali se plašim se da to neko ne želi", rekao je Vučić.

On je odbacio optužbe Prištine da finansira "paravojsku" na severu Kosova.

"Ti ljudi ne razumeju da je svaki Srbin na Kosovu i Metohiji, sa izuzetkom njih nekoliko koji zato što su ucenjeni od stranih službi i albanske tajne policije, kažu da ne žive u Srbiji, naš rezervista. A čiji bi bio? Ne, nego da ide u nečiju tuđu vojsku pa da napadaju svoj narod? Pa da li ste normalni? Nijednom momku ni sa severa ni sa juga, koji to želi, nikada neće biti zabranjeno da služi vojsku u svojoj otadžbini", rekao je Vučić.

Kazao je i da je jutros u Beogradu imao "dobar sastanak" sa španskim ministrom spoljnih poslova Hoseom Manuelom Albaresom koji mu je kako je rekao, potvrdio da će Madrid "kao i do sada, vrlo čvrsto da drži kurs" po pitanju statusa Kosova.

"Hvala im na tome, na svakoj vrsti pomoći", rekao je predsednik Srbije.

Vučić: Srbija nije izvozila oružje Ukrajini i neće izvoziti municiju ni Kijevu ni Moskvi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "Srbija nije i neće izvoziti oružje Ukrajini", kao i da "nije i neće" izvoziti ni municiju ni toj zemlji ni Rusiji.

Vučić je na konferenciji za novinare u Raški rekao da ga za izvoz oružja u Ukrajinu optužuju opozicioni političari uz "bedni i pokvareni" pristup, sa ciljem da "unište poziciju" zemlje.

"Ne postoji nijedan papir koji bi nešto tako pokazao", rekao je Vučić.

Dodao je da je "sasvim izvesno" da se srpska municija pojavi "sa jedne ili druge strane ratišta" u Ukrajini, iako je izvezena u Tursku, Španiju ili Češku.

Vučić je rekao da srpske fabrike namenske industrije imaju stotine miliona evra ugovora za izvoz oružja i municije, kao i da se toga neće odreći.

"Nastavićemo da ulažemo u proizvodnju i fabrike i nastavićemo da izvozimo tamo gde je dozvoljeno. Jednu granatu vide (u Ukrajini), jedan metak. Pa šta, a gde da se pojave, ima nekoliko ratnih područja u svetu. Municija se koristi u ratovima za ubijanje ljudi", kazao je Vučić.

On je na pitanje da li konfrontacija sa vlastima u Prištini može dovesti do oružane intervencije Srbije rekao da je "bilo kakav sukob (na Kosovu) sukob sa NATO, ne sa Prištinom".

"Mislite da nam je to potrebno? Ja ne mislim. Sve što možemo da izbegnemo uvek ćemo da izbegnemo a nadam se da nećemo doći u situaciju da nećemo moći da izbegnemo", rekao je Vučić.

Komentarišući kritike dela opozicije zbog održavanja vojne vežbe "Platinasti vuk" sa članicama NATO, sredinom juna u Srbiji, Vučić je rekao da ne vidi u čemu je problem jer takve vežbe kako je rekao, doprinose poboljšanju kapaciteta Vojske Srbije.

"One našim vojnicima donose novo znanje, uvek tu naučite nešto od partnerskih armija. Ovde postoji jedna vrsta zlobe i pakosti prema sopstvenoj zemlji. Ovo je sedma ili osma takva vežba, da li hoćete da suverenoj, nezavisnoj državi određujete kada će da drži vojne vežbe", upitao je Vučić.

Ponovio je da je Srbija vojno neutralna i da tu poziciju neće menjati.

"Kad pitaju što ne držite vežbe sa drugima, pa ti drugi su u ratu. Sačekajte bar da završe rat pa ćemo to da radimo i sa njima. Mi nećemo ni u NATO, nećemo ni u istočni savez. Hoćemo sami da branimo svoju zemlju, svoje nebo", rekao je Vučić.

Upitan kada će viznom liberalizacijom biti obuhvaćeni i Srbi sa Kosova i Metohije koji imaju prebivalište u pokrajini, Vučić je kazao da Beograd "radi na tome" u okviru dijaloga sa Prištinom.

"To pitanje smo postavljali od početka, nisam nam to dali iz njihove želje da pokažu kako je Kosovo nezavisna i suverena država. Mislim da je gotovo nemoguće da iz toga isključe Srbe sa Kosova i Metohije koji ne žele da budu nečiji tuđi državljani. Nadam se da ćemo do kraja godine uspeti da nađemo neke rešenje", rekao je predsednik Srbije.

(Beta, 04.13.2023)