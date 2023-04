I Šapić podnosi krivičnu prijavu protiv svog šefa kabineta

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da će i on podneti krivičnu prijavu protiv svog šefa kabineta Nenada Milanovića.

On je to najavio posle objavljivanja snimaka na kojima se čuje da je Milovanović ponudio Kentkartu da pristane na sporazumni raskid ugovora, a da će im zauzvrat namestiti buduću javnu nabavku. „Ja insistiram da dobijemo integralne snimke razgovara, čuli ste da je Terzić (Sava, direktor Kentkarta prim. aut) rekao da ne zna ko ga je snimao. Ne znamo ko je, e tako vam je ovde. E pa možda on ne zna, neka dostavi integralne snimke pa ćemo da vidimo. Mi ćemo da zahtevamo