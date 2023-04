Nekoliko sati deli nas od drastične promene vremena: Srbija će biti pod uticajem snažnog ciklona

Dakle, narednih sedam do osam dana vreme će biti veoma promenljivo i kišovito. Maksimalne temperature do ponedeljka će biti oko prosečnih vrednosti, a onda do sledećeg petka ispod proseka

Iza nas je pravi prolećni dan, a uz pretežno sunčano vreme, maksimalna temperatura dostigla je 24°C. Ove večeri sledi povećanje oblačnosti i to će biti uvod u jače pogoršanje vremena koje nas očekuje već u narednim satima. Nad našim područjem sve više jača ciklon sa centrom iznad Jadranskog mora. Vazdušni pritisak je u osetnijem padu. Već tokom noći u severozapadnim i zapadnim, a do jutra i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače pogoršanje vremena, pa će u