Srbiji nedostaje više od 200 anesteziologa da bi se smanjile liste čekanja

Srpskim bolnicama nedostaje više od 200 anesteziologa kako bi liste čekanja na operacije i zahvate bile "kraće", kaže Radmilo Janković, direktor Klinike za anesteziju u Nišu koji je od januara i predsednik Udruženja anesteziologa i intenzivista.

Janković jaže da je ova grana medicine s pravom na prvom mestu deficitarnih medicinskih struka u ponudi lekarskih specijalizacija i tome će, pored ostalog, biti posvećeno više pažnje na 10. Međunarodnom prolećnom simpozijumu anesteziologije i intenzivne terapije, koji se od 21. do 23. aprila održava u Nišu. On je ukazao na velike liste čekanja za ortopedske operacije i pritisak koji to stvara na ionako mali broj anesteziologa. „Moderna anestezija više nije samo