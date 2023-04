U nedelju oblačno sa kišom, do 19 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, češćim posle podne i uveče.

Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10 stepeni, a najvisa od 14 do 19 stepeni. Kako je navedeno u saopštenju, do 23. aprila očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme s čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina (na visokim planinama i sa snegom). Maksimalna temperatura u većini mesta od 14 do 19 stepeni. Stabilizacija vremena očekuje se tek krajem sledeće sedmice.