Meteorolog Ristić najavio nevreme za Vaskrs: Ovo je detaljna vremenska prognoza do kraja meseca! Otkrio i šta nas čeka za 1. Maj

Meteorolog Ivan Ristić najavio je sutra pljuskove, grmljavinu ali i grad u našoj zemlji. - Na Vaskrs, 16. aprila, pretežno oblačno, posle podne povremeno sa kišom, pljuskovima kiše, ponegde sa grmljavinom i gradom.

Vetar slab istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 5°C do 10°C, a najviša dnevna od 15°C do 20°C - kaže Ristić za Kurir i dodaje: - Od ponedeljka, 17. aprila pa do četvrtka, 20. aprila promenljivo, malo sunca i puno oblaka, povremeno sa kišom, pljuskovima kiše, ponegde sa grmljavinom i gradom. Najviše dnevne temperature oko proseka za ovo doba godine i kretaće se u intervalu od 14°C do 19°C. Od petka naredne nedelje meteorolog Ristić najavljuje