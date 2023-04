Er Srbija danas uspostavila direktne avio-letove do Izmira i Lisabona

Kompanija Er Srbija danas je uspostavila direktne letove do Izmira i Lisabona.

Prvi avion za Izmir poleteo je u 12.40 časova, a do Lisabona u 13.15 časova. Do trećeg najvećeg grada u Turskoj, Er Srbija će leteti dva puta nedeljno, svake srede i subote, a do prestonice Portugalije saobraćaće utorkom i subotom, saopštila je nacionalna avio-kompanija. Inauguracioni letovi Er Srbije dočekani su na aerodromu "Adnan Menderes", smeštenom 18 kilometara južno od Izmira na putu za Selčuk, Efes i Pamukale, kao i na aerodromu "umberto Delgado“, udaljenom