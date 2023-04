RHMZ najavio pljuskove sa grmljavinom: Danas do 20 stepeni, a onda stiže novi pad temperature

U Srbiji će danas biti sunčano vreme samo ponegde s kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od jedan do sedam stepeni Celzijusa, a najviša od 16 do 20 stepeni. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni, do kraja dana u skretanju na istočni. U Beogradu će biti uglavnom sunčano i veći deo dana suvo vreme, ali je u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša. Najniža temperatura biće oko sedam stepeni, a najviša oko 18. RHMZ najavio pljuskove "Danas promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz