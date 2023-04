Smena sunca i kiše, temperetaura do 20 stepeni

Prvi dan prazničnog vikenda donosi oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Ponegde će padati kratkotrajna kiša. Temperatura do 20 stepeni.

Promenljivo vreme biće danas u zemlji, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Na visokim planinama padaće kratkotrajan sneg. Najniža temperatura biće od jedan do sedam stepeni, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. Nestabilno vreme sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom biće u nedelju. Dnevna temperatura do 20 stepeni.