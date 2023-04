U pucnjavi u Alabami četvero ubijenih i 20 ranjenih

Četvero ljudi je ubijeno, a povrijeđeno najmanje 20 u gradu Dadevilleu, američka savezna država Alabama.

Četvero ljudi je ubijeno, a povrijeđeno najmanje 20 u gradu Dadevilleu, američka savezna država Alabama, izvijestili su lokalni mediji. Do pucnjave u plesnom studiju došlo je u subotu oko 20:30 sati po lokalnom vremenu, javila je TV stanica WRLB. Motiv nije poznat, kao ni to jesu li osumnjičeni privedeni, prenosi Hina, pozivajući se na dpa. This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we