"Deca su uznemirena" Oglasili se roditelji nakon što se autobus pun đaka zakucao u ogradu! Otkrili šta je prethodilo saobraćajki?

Učenici i profesori gimnazije "Svetozar Marković" iz Niša nalazili su se u autobusu koji je danas oko 14.35 sati na auto-putu Beograd-Niš kod Kragujevca probio zaštitnu ogradu, ali su svi srećom prošli nepovređeni.

Prema rečima roditelja niških gimnazijalaca deca se jesu uznemirila, ali su sada dobro i očekuje se da uskoro stignu u Niš. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) "Deca su zabrinuta za vozača, njega je Hitna pomoć odvezla. Po svemu sudeći doživeo je srčani udar. Nije bio umoran, vozači su se u Beogradu promenili i ovaj nije vozio više od sati i po", rekla je majka jedne od učenica. Iz Španije su se vraćala dva autobusa sa niškim