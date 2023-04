Danas oblačno, mestimično kiša i pljuskovi, temperatura od 13 do 18 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama i sa snegom, a lokalni kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, očekuju se uglavnom posle podne i uveče.

Najniža temperatura od 4 do 11, a najvisa od 13 do 18 stepeni. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, saopštio je RHMZ. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, uz mogućnost grmljavine. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša oko 16 stepeni. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. U Srbiji u utorak i sredu umereno do potpuno oblačno s čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina, na visokim