Kišovit dan pred nama: Upaljen meteo alarm zbog grmljavine! Evo kakvo vreme će biti narednih dana

U Srbiji će danas biti uglavnom oblačno vreme mestimično s kišom posle podne i uveče, na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od četiri do 11 stepeni, najviša od 13 do 18 stepeni Celzijusa, vetar slab i umeren istočni i severoistočni. U Beogradu će biti uglavnom oblačno s kratkotrajnom kišom povremeno i temperaturom od oko 10 do 16 stepeni Celzijusa. Zbog biometeorološke situacije hronični bolesnici mogu osetiti blago smanjenje tegoba, ali se oprez savetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. Kod meteoropata mogući su reumatski bolovi i depresija.