"Krajnje je vreme da se pretvori u stvarnost": Hil o ZSO: I ja se pitam zašto još nije formirana, ne odustajemo dok se ne dogodi (video)

Zajednice srpskih opština (ZSO) na Kosovu mora biti ključni element u sprovođenju sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kaže američki ambasador Kristofer Hil.

- Svi posrednici u dijalogu kažu "što pre, to bolje - rekao je on. Kaže i da ne želi da govori u ime specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, ali on je spomenuo da je to vrhunski prioritet. - Krajnje vreme da se ZSO pretvori u stvarnost - navodi Kristofer Hil, i dodaje da je ove nedelje tačno 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Poručuje i da "ono u šta mogu da vas uverim jeste da nećemo odustati dok se to ne dogodi".