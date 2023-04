Hil o Zajednici srpskih opština: Svi posrednici kažu, što pre, to bolje

Američki ambasador Kristofer Hil poručio je danas da formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) na Kosovu mora biti kljčni element broj jedan u sprovođenju sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

Svi posrednici u pregovora kažu „što pre – to bolje“, rekao je Hil novinarima posle uručenja donacije vatrogasne opreme Vatrogasnom savezu Srbije, ističući da je krajnje vreme da se ZSO pretvori u stvarnost. Ono u šta mogu da vas uverim jeste da nećemo odustati dok se to ne dogodi, poručio je američki ambasador. Kako je objasnio, postoje dva razloga za to – prvi je da srpski narod na Kosovu bude siguran da će biti formirana ZSO, a drugi ta srpska zajednica mora da