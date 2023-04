U utorak nas očekuje oblačno vreme, mestimično sa kišom. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se posle podne i uveče.

Na planinama je moguća susnežica i sneg. Vetar slab i umeren istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 16 stepeni. Do kraja nedelje zadržaće se nestabilno vreme, za vikend sunčano.