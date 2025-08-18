Stižu novi pljuskovi! Nekoliko delova zemlje prvi na udaru, sledi dan kakav skoro nismo imali

Žuti meteo alarm za pola Srbije

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije ( RHMZ) delove Srbije za par sati očekuju novi pljuskovi. Kako je navedeno, u naredna dva sata u јužnom Banatu, Šumadiјi, zapadnim i јugozapadnim delovima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz izolovanu poјavu grmljavine. Na područјu Beograda takođe povremeno kiša. Danas se očekuje promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim kraјevima mestimično sa kišom i