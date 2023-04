Na splavu koji je izgoreo pre mesec dana izbila masovna tuča: Mladić razdvajao grupe, pa ga uboli u stomak

U pomoćnom objektu splava, koji je takođe goreo nalazile su se plinske boce, te je moguće da je i to doprinelo velikim razmerama požara

Na plavu na Savskom keju jutros, nešto pre šest sati, izgoreo je splav površine 300 kvadratnih metara, kao i magacin. Od ugostiteljskog objekta ostale su samo gole kontrukcije i gareš. Ipak, to nije jedini incident koji je taj splav zadesio u poslendjih mesec dana. Baš ispred tog splava je 19. marta došlo do masovne tuče u kojoj je teško povređen Mihajlo B. (23). Podsetimo, on je tada ustao od stola i pokušao da razdvoji dve zavađene strane, kada ga je neko ubo u