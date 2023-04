Dačić: Briselski sporauzm najveće dostignuće BG posle 1999. i Rezolucije 1244

BEOGRAD: Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da je Brisleski sporazum najveće dostignuće Beograda u političkom smislu posle 1999. godine i Rezolucije 1244, odnosno da je to nešto opipljivo što je Srbija dobila za Srbe na KiM.

"Briselski sporazum je naše najveće dostignuće u političkom smislu posle 1999. i Rezolucije 12 44, to je nešto opipljivo što smo dobili za naš narod na KiM. Zato to Priština izbegava, da je to nešto što nema vrednost primenili bi to već milion puta", rekao je Dačić gostujući na TV Prva povodom 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma čiju okosnicu čini Zajednica srpskih opština. Srbija je, kako je podsetio, svih ovih 10 godina bila izložena licemerju