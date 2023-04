Ništa od pravog proleća do ovog datuma! Meteorolog Čubrilo: Detaljna prognoza za poslednjih 10 dana aprila

BEOGRAD - Narednih dana postepeno slabljenje uticaja visinskog ciklona uz otopljenje ali su pljuskovi i dalje mogući.

Za vikend toplo, a od nedelje ponovo svežije i nestabilno. Za sada do 28. aprila nema signala za jače otopljenje, najavio je u svojoj najnovijoj prognozi meteorolog Marko Čubrilo. Danas umereno do znatno oblačno, ponegde uz pojavu prolazne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Više padavina nad središnjim delovima regiona, a na planinama preko 1000 metara nadmorske visine i dalje moguć sneg. Vetar slab do umeren, severozapadni, dok će se dnevni maksimum i