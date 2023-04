Fon Kramon: Bojkot izbora od Srpske liste velika greška, odluka doneta u Beogradu

Beta pre 1 sat

Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Viola fon Kramon izrazila je žaljenje zbog odluke Srpske liste da bojkotuje predstojeće vanredne izbore u četiri opštine na severu Kosova sa srpskom većinom i ocenila da je to "velika greška".

Fon Kramon je za kosovsku televiziju RTK izrazila uverenje da je u Beogradu doneta odluka o bojkotu izbora za gradonačelnike Severne Mitrovice, Zubinog Potoka, Zvečana i Leposavića, i za skupštine opština Zvečan i Leposavić, zakazanih za 23. april.

"Bojkot se već desio, verujem zbog odluke Beograda. Srpska lista nije registrovana za učešće na izborima i to smatram velikom greškom. Otvoreno sam kritikovala takvu odluku i pokušala da kontaktiram određene ljude u Beogradu", navela je evroposlanica nemačke stranke Zeleni.

Dodala je da je učešće Srpske liste na izborima "trebalo da bude dobar signal da se svi politički subjekti i kandidati registruju i da se ljudi na severu (Kosova) polako vraćaju u institucije".

"Ovi izbori bi trebalo da budu test u tom pogledu. Žao mi je što Srpska lista nije registrovana i neće učestvovati na izborima, to zaista nije obećavajući signal", navela je.

Fon Kramon je rekla i da ne očekuje da će izborni dan doneti tenzije na severu Kosova, navodeći da bojkot "ne mora da znači da će doći do eskalacije".

"Nadam se da su ljudi tamo oprezni. Ako ne izađu na izbore, to je njihova odluka, ali to ne znači da će biti namere za eskalacijom situacije. Volela bih da vidim visoku izlaznost, ali glavna stranka je odlučila da ne izađe i to je problem", kazala je sinoć Fon Kramon.

Vanredne izbore u četiri opštine vlasti Kosova su raspisale nakon što su Srbi u novembru prošle godine napustili kosovske institucije zbog odbijanja Prištine da formira Zajednicu srpskih opština (ZSO) i zbog upada specijalnih jedinica kosovske policije na sever Kosova.

Formiranje ZSO i povlačenje kosovskih specijalaca su ujedno i zahtevi Srba za povratak u kosovske institucije, zbog čijeg neispunjavanja su i odlučili da ne učestvuju na lokalnim izborima 23. aprila.

Izjavu Fon Kramon danas je kritikovao direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, rekavši da bi joj "bolje bilo da žali i protestuje zbog činjenice da Priština 10 godina odbija da ispuni svoje obaveze i formira ZSO nego što napada Srpsku listu zbog neizlaska na izbore"."Za žaljenje je to što Viola Fon Kramon neće da vidi da je problem u (premijeru Kosova) Aljbinu Kurtiju koji hoće da bude faktički gradonačelnik svih opština na severu Kosova i Metohije sa dva odsto podrške albanskih glasova", naveo je Petković u pisanoj izjavi.

Dodao je da "nije video da je gospođa Fon Kramon tako glasno (kao Beograd) kritikovala Prištinu koja 10 godina odbija da sprovede svoje obaveze iz dijaloga" i upitao "da li obaveze postoje samo kada je Beograd u pitanju, a Prištini se sve prašta".

(Beta, 04.20.2023)