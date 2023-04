Eskobar: Sporazum o normalizaciji otvara mirnu eru odnosa Kosova i Srbije

Vašington — Kada bude ispravno primenjen, sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, mogao bi da otvori novu eru mirnih odnosa dve strane, izjavio je za Glas Amerike Gabrijel Eskobar - zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. "Pre svega, želim da kažem da je ovo izuzetan sporazum.

To je sporazum o normalizaciji odnosa dva, kako bih ja to opisao, neprijateljski nastrojena suseda, o normalizaciji i mirnim odnosima, prema evropskim standardima, i u skladu sa evropskim okvirom, što smo mi želeli. Zato je to, samo po sebi, izuzetno dostignuće", rekao je u intrevjuu albanskom servisu Glasa Amerike izaslanik američke administracije za Zapadni Balkan. Eskobar je rekao da je Evropska unija uspostavila, kako ga je označio, agresivan raspored, u