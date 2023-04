Eskobar: SAD očekuju predlog kosovske vlade za ZSO do sastanka u Briselu 2. maja

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da očekuje da će imati predlog kosovske vlade za Zajednicu opština sa srpskom većinom (ZSO) do 2. maja, kada se lideri Kosova i Srbije sastaju u Briselu.

- Nadam se da će do 2. maja postojati neki izvodljiv nacrt - izjavio je Eskobar. Zamenik pomoćnika državnog sekretara za južnu i centralnu Evropu rekao je da je došlo do napretka u vezi sa pitanjem zajednice i - kako je naveo - "velike evolucije u stavu Vlade Kosova, a posebno premijera Aljbina Kurtija, da prihvati tu zakonsku obavezu". - To je postojeća obaveza, prema Briselskom sporazumu, što je bilo veoma teško za vladu, i posebno za tu konkretnu stranku, da je