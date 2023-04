Predao se muškarac koji je pretio da će se razneti bombom

Muškarac koji je pretio da će se razneti bombom u Veterniku predao se posle 14 sati pregovora.

Kako se nezvanično saznaje, on je izašao napolje i predao bombu. Sa M. R. su razgovarali pripadnici pregovarčkog tima iz Policijske uprave Novi Sad. Drama je trajala od 19 sati sinoć do sada. Mentalno zdravlje je problem koji je veoma zastupljen, ali se o njemu nedovoljno govori. Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistava je 011 7777 000. Pomoć možete potražiti i u Centru "Srce" iz Novog Sada, koji je dostupan svakog dana od 14 do 23 časa pozivom na brojeve