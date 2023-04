Vučević: Ne pretimo nikome prikazom vojne sposobnosti

Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da Srbija sutrašnjim prikazom sposobnosti Vojske Srbije (VS) "Granit 23", na aerodromu u Batajnici, ne preti nikome i nema pretenzije prema bilo kome, ali da je jaka vojska "odvraćajući faktor prema onima koji nisu dobronamerni prema nama".

Vučević je jutros rekao za TV Prva, da će građani videti gotovo sve vrste oružja koje ima VS, ali i neke novitete, podsetivši da se svečanost održava povodom Dana Vojske Srbijr, za koju je istakao da je "garant očuvanja mira i slobode". Govoreći o domaćoj namenskoj industriji, on je, kako je naveo "po deseti put" rekao, da se ne prodaje ni jednoj zaraćenoj strani ono što ona proizvede. "A da li će neko ko je kupio to od nas da zloupotrebljava? Moguće", rekao je