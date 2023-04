Vremenska prognoza 22. april 2023.

Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano. Jedino se na jugu i istoku ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Biće prijatno toplo, najviša temperatura između 18 i 22 stepena. U Beogradu lep prolećni dan, sunčan s temperaturom oko 21 stepen.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 22.04.2023. Subota: Pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplo, a kiša i kratkotrajni lokalni pljuskovi ponegde praćeni grmljavinom povremeno se očekuju na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 50%. 23.04.2023.