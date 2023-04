Dobro iskoristite ovaj vikend, jer sledi razočaranje: Novi pad temperature, pljuskovi i grmljavina

Za vikend će biti toplo, u većini mesta od 20 do 23 stepena Celzijusovih, međutim na na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije meteorolozi najavljuju kratkotrajne kiše i lokalne pljuskovi ponegde čak i sa grmljavinom, navodi se u najnovijoj vremenskoj najavi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Ali, loše vreme se sa prvi danom radne nedelje širi na celu Srbiju! "Početkom sledeće sedmice u svim predelima naše zemlje biće nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i uslovima za lokalno veću količinu padavina", navodi se na sajtu RHMZ. Jutarnja temperatura sutra, prvog dana vikenda, prognozirana je na od 5 do 10, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Vetar će slab do umeren severozapadni. I u Beogradu sutra pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i