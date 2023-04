Promenljivo oblačno, do 21 stepen

NOVI SAD - U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, na jugu i istoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a temperature će biti jutarnja od 3 do 10, a najviša dnevna od 18 do 21 stepen. Kako se navodi u Negotinskoj krajini se uveče očekuje oblačno vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu će u petak pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a temperature će biti jutarnja do devet, a najviša dnevna oko 19 stepeni. Do nedelje vreme će biti promenljivo