Kakvo vreme nas čeka u maju - prognoza po danima: Iz kišnog aprila ulazimo u topli period, temperature skoro kao letnje

Kišni april uskoro će zameniti sunčano i toplo vreme u maju. Prema navodima republičkog meteorološkog zavoda, u Srbiji će do 15. maja temperature biti u stalnom porastu, a pratiće je više kiše uz moguće grmljavine. Nakon blagog zahlađenja i nižih minimalnih temperatura koje nas očekuju narednih nekoliko dana, do 15. maja one će uglavnom rasti. Prolećne temperature pratiće i kiša, a ponegde će biti i grmljavine. Prognozirana količina padavina je 74 mm, što je malo