Pretežno sunčano i toplo uz promenljivu oblačnost dok su na jugu povremeno mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 18 do 22. U Kragujevcu bez padavina sa temperaturom oko 20 stepeni.