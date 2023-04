Vremenska prognoza 23. april 2023.

Sunačno i toplo, a početkom naredne sedmice obilniji pljuskovi. Sutra će nebo nad Srbijom biti vedro. Oblačnost koja se premešta preko Panonske nizije uveče stiže do zapada naše zemlje i najavljuje padavine za naredne dane. Dok oblačnost ne stigne, bićemo pod uticajem toplog vazduha sa Maditerana. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, najviša dnevna od 19 do 23. Za beogradski maraton u glavnom gradu sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 22.04.2023. Subota: Pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplo, a kiša i kratkotrajni lokalni pljuskovi ponegde praćeni grmljavinom povremeno se očekuju na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 50%. 23.04.2023. Nedelja: Pretežno sunčano i