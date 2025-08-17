UŽIVO (FOTO, VIDEO) Protest „Srbija se umiriti ne može“: Na Novom Beogradu policija bacila suzavac i šok bombe, incidenti u Valjevu i Novom Sadu

Građani su četvrti dan zaredom na ulicama širom Srbije.

Na proteste su i večeras izašli zbog policijske brutalnosti i brojnih napada na demonstrante. 00.10 Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je i večeras došlo do „drastičnog narušavanja javnog reda i mira“, „brutalnog napada na policiju“, demoliranja i paljenja objekata institucija i političkih stranaka, da je povređen jedan pripadnik žandarmerije, a uhapšeno je 18 ljudi. Dačić je rekao da je najviše incidenata bilo u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu i