Đurić iz Brisela: Zbog teških globalnih okolnosti u EU pojačan zamah za proširenje na naš region

Srbija je istakla svoje snage i težnju ka jednakom tretmanu u Evropskoj uniji.

Naglašeno je potrebno jačanje regionalne infrastrukture i međususedske povezanosti. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je večeras da zbog teških globalnih okolnosti u Evropskoj uniji postoji nešto više zaleta i zamaha za proširenje na region Zapadnog Balkana, kao i za jačanje Evrope i EU kao projekta, što, kako je ocenio, predstavlja dobru priliku za Srbiju. - To nama pruža dobru priliku da i mi ostvarimo neke od naših ciljeva u tom domenu - kazao je
