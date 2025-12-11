Kompanije "Ariston" i "Palfinger" otvorile proizvodne pogone u Nišu, prisustvovao Vučić

BEOGRAD - Italijanska kompanija "Ariston" i austrijski "Palfinger" otvorili su proizvodne pogone u Nišu. Posle otvaranja pogona "Aristona", predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ta fabrika biti značajna za ceo jug Srbije i da predstavlja simbol iskrenog i istinskog prijateljstva između Srbije i Italije.

Fabriku su zvanično otvorili zajedničkim pritiskom na dugme predsednik Vučić, predsednik kompanije Ariston Grup Paolo Merloni i ambasador Italije Luka Gori. "Otvaranje fabrike Ariston Climate Solutions nije samo značajan događaj za Niš i Nišlije, ljude iz okoline, a pomoći će i celom jugu Srbije, već je i simbol iskrenog i istinskog prijateljstva između Srbije i Italije", rekao je Vučić. On je istakao da je za njega važno će tu do Nove godine biti zaposleno 175