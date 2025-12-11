Kompanije "Ariston" i "Palfinger" otvorile proizvodne pogone u Nišu, prisustvovao Vučić

RTV pre 1 sat  |  Tanjug, RTV (Dragana
Kompanije "Ariston" i "Palfinger" otvorile proizvodne pogone u Nišu, prisustvovao Vučić

BEOGRAD - Italijanska kompanija "Ariston" i austrijski "Palfinger" otvorili su proizvodne pogone u Nišu. Posle otvaranja pogona "Aristona", predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ta fabrika biti značajna za ceo jug Srbije i da predstavlja simbol iskrenog i istinskog prijateljstva između Srbije i Italije.

Fabriku su zvanično otvorili zajedničkim pritiskom na dugme predsednik Vučić, predsednik kompanije Ariston Grup Paolo Merloni i ambasador Italije Luka Gori. "Otvaranje fabrike Ariston Climate Solutions nije samo značajan događaj za Niš i Nišlije, ljude iz okoline, a pomoći će i celom jugu Srbije, već je i simbol iskrenog i istinskog prijateljstva između Srbije i Italije", rekao je Vučić. On je istakao da je za njega važno će tu do Nove godine biti zaposleno 175
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ruski analitičar: Vučićev razgovor sa Fon der Lajen otkrio strahove Brisela

Ruski analitičar: Vučićev razgovor sa Fon der Lajen otkrio strahove Brisela

Politika pre 2 sata
Vučić ponovo ponižavao zaposlene na režimskim medijima u programu uživo VIDEO

Vučić ponovo ponižavao zaposlene na režimskim medijima u programu uživo VIDEO

Nova pre 3 sata
Ponovljeni izbori na jednom biračkom mestu u Sečnju: Pobeda SNS-a, više glasova dobila i lista koju su predvodili studenti

Ponovljeni izbori na jednom biračkom mestu u Sečnju: Pobeda SNS-a, više glasova dobila i lista koju su predvodili studenti

Mašina pre 6 sati
Mediji u Rusiji opet o Vučiću, evo šta pišu o njegovoj poseti Briselu

Mediji u Rusiji opet o Vučiću, evo šta pišu o njegovoj poseti Briselu

Danas pre 6 sati
Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Climate Solutions

Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Climate Solutions

B92 pre 7 sati
Šta su Fon der Lajen i Košta poručili nakon sastanka sa Vučićem

Šta su Fon der Lajen i Košta poručili nakon sastanka sa Vučićem

NIN pre 8 sati
„Ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te ubijemo“ – Vučić čuo nepostojeće pretnje opozicije pred dolazak u Niš, koji uglavnom…

„Ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te ubijemo“ – Vučić čuo nepostojeće pretnje opozicije pred dolazak u Niš, koji uglavnom zaobilazi

Jugmedia pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNišEUItalijaPredsednik SrbijeProsečna plataItalija SrbijaNova godina

Politika, najnovije vesti »

Jakšić: Vučićev predlog da sa Zapadnog Balkana svi kolektivno uđu u EU miniranje drugih partnera

Jakšić: Vučićev predlog da sa Zapadnog Balkana svi kolektivno uđu u EU miniranje drugih partnera

Danas pre 4 minuta
Narodni poslanik Žarko Ristić za Danas o svom učešću u kampanji na Kosovu: Ne mešam se u izbore, ali dajem podršku

Narodni poslanik Žarko Ristić za Danas o svom učešću u kampanji na Kosovu: Ne mešam se u izbore, ali dajem podršku

Danas pre 14 minuta
Izvesno je da će se Vučić kandidovati za premijera Srbije, u igri za predsednika navodno tri imena

Izvesno je da će se Vučić kandidovati za premijera Srbije, u igri za predsednika navodno tri imena

Danas pre 1 sat
Brnabić: Samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva ne znači nezavisnost od Ustava

Brnabić: Samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva ne znači nezavisnost od Ustava

RTV pre 43 minuta
Skoro pa vrlo dobro: Mladi u Srbiji svoju bezbednost ocenili sa 3,44

Skoro pa vrlo dobro: Mladi u Srbiji svoju bezbednost ocenili sa 3,44

Vreme pre 48 minuta