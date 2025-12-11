Mediji u Rusiji opet o Vučiću, evo šta pišu o njegovoj poseti Briselu

Energetska situacija u Srbiji nastavlja da se pogoršava, a Beograd očekuje moguće uvođenje sekundarnih sankcija bankarskom sektoru u uslovima krize NIS-a, prenosi TASS izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića nakon razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom u Briselu. „Nalazimo se u izuzetno teškoj energetskoj situaciji. Već danas nam nije lako, a svakim danom će biti samo teže“, rekao je on