Ups, šta se ovo desilo: Vučić govori Lajenovoj "Imam poruku iz Moskve", a ona "Ček, ček, prijatelju"! (video)

Pravda pre 19 minuta  |  Pravda.rs
Prilikom sinoćnje večere u Briselu koju je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, imao sa zvaničnicima EU, Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom, desilo se nešto veoma interesantno što je tek sad došlo u fokus javnosti i deli se društvenim mrežama.

Dok su izlazili da naprave zajedničku fotografiju, čuje se kako Vučić govori Lajenovoj da je “upravo dobio poruku iz Moskve”, a ona mu na to govori: “Sačekaj, sačekaj, dok...”, prekinuvši ga i gestikulacijom mu pokazajući da želi prvo da završi fotografisanje, odnosno, da ostanu nasamo. Stvar može da se tumači dvojako, i dok određeni ljudi na društvenim mrežama vide ovo kao svojevrsno “marionetsko” ponašanje u smislu da “prenosi Evropljanima poruke iz Moskve”,
Ključne reči

Aleksandar VučićMoskvaBriselEUPredsednik Srbije

