Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić prisustvovao je danas na prikazu vojne sposobnosti Vojske Srbije “Granit 2023”, na aerodromu u Batajnici, rame uz rame sa visokim zvaničnicima Srbije, Mađarske i Republike Srpske.

-Povodom Dana Vojske Srbije, danas sam prisustvovao prikazu njene sposobnosti i borbenih sredstava ,,GRANIT 2023” na vojnom aerodromu ,,Pukovnik-pilot Milenko Pavlović” u Batajnici. Uverio sam se da je naša Vojska danas višestruko opremljenija i jača nego ikada pre. Živela Vojska Srbije! Živela naša Srbija- stoji na Instagram profilu prvog čoveka Novog Sada. View this post on Instagram A post shared by Милан Ђурић (@milandjuric_gradonacelnik) Kurir