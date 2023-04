"Granit 2023": Prikaz sposobnosti VS – migovi, dron CH-95, superpume, Mi-35, mistral, PASARS

Vojska Srbije prikazala je na aerodromu u Batajnici novu opremu i veštine svojih pripadnika. Prikazano je najsaveremnije naoružanje i vojna oprema kojom su opremeljene jedinice VS, kao i deo sredstava iz razvoja preduzeća domaće odbrambene industrije. "Granit 2023" obuhvatao je letački program, vertikalne manevre specijalnih jedinica, vazduhoplovnu vatrenu podršku, blisku vazdušnu borbu, defile pripadnika specijalnih jedinica, nalet vazduhoplovnog ešalona i taktičko-tehnički zbor sredstava naoružanja i

Prikaz sposobnosti Vojske Srbije, prenos sa vojnog aerodroma "Pukovnik pilot Milenko Pavlović" u Batajnici Završen prikaz "Granit 2023" Završen je prikaz sposobnosti VS na kome je angažovano više od 5.000 pripadnika MO i VS, više od 2.300 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 60 vazduhoplova. Prikazano je najsavremenije naoružanje i vojna oprema kojom su opremeljene jedinice VS, kao i deo sredstava iz razvoja preduzeća domaće odbrambene industrije. Vučić o