Danas sunčano i toplo, ali ponovo stiže zahlađenje: Od ponedeljka nestabilno uz pljuskove

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zaoda, u Srbiji će danas biti pretežno sunčno i toplo, dok su posle podne u brdsko-planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi.

Krajem dana na zapadu Srbije naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima. Vetar slab do umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 10 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena. Krajem dana povećanje oblačnosti, u toku noći ka ponedeljku povremeno kiša. U ponedeljak i utorak biće nestabilno, sa kišom