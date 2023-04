Sunčano i toplo, od ponedeljka obilniji pljuskovi i pad temperature

Danas će nebo nad Srbijom biti vedro. Oblačnost koja se premešta preko Panonske nizije uveče stiže do zapada naše zemlje i najavljuje padavine za naredne dane.

Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, najviša dnevna od 19 do 23. U Beogradu uglavnom sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. U ponedeljak promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuje i veća količina padavina i to s većom verovatnoćom na severu zemlje. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak, uveče u postepenom skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13, a