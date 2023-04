Srpski IT nastavlja da se hladi, pad u broju oglasa drastičan

Broj oglasa za pozicije u srpskom IT sektoru u prvom kvartalu 2023. prepolovljen je u odnosu na isti period prošle godine, pokazali su najnoviji podaci sajta Helloworld.rs. "Ovo je iznenadilo mnoge posmatrače tržišta, s obzirom na to da je prethodna godina bila obeležena visokom tražnjom za IT stručnjacima i brzim rastom industrije", saopštili su sa tog sajta. Ipak, treba imati na umu i da je prvi kvartal 2022. bio rekordan po ovom pitanju, na šta je na Kopaonik