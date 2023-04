IT tržište rada u padu, sve više se traže mediori

Sve manje oglasa za poslove za programere

Broj oglasa za IT pozicije u prvom kvartalu 2023. godine je manji za čak 50 odsto u odnosu na isti period prošle godine, pokazali su najnoviji podaci sajta HelloWorld.rs. Ovo je iznenadilo mnoge posmatrače tržišta, s obzirom na to da je prethodna godina bila obeležena visokom tražnjom za IT stručnjacima i brzim rastom industrije, navodi se u saopštenju. Detaljnija analiza pokazuje da se u 2023. godini traži manji broj senior IT stručnjaka u odnosu na prošlu godinu,